Los familiares de los sepultados en Zaldívar: "Nuestro dolor es cada vez más angustioso e insoportable"

"Sabemos que hacen lo imposible por encontrarlos y, por medio de este comunicado, queremos hacerles llegar la fuerza de las dos familias para que no cejen en el empeño y continúen esforzándose al máximo para encontrar los dos cuerpos", han añadido.

Tras pedir que no cesen las tareas de búsqueda de sus dos familiares, ha recordado que ambos desaparecieron mientras trabajaban, de tal forma que "no desaparecieron en el mar, sino en un terreno bien delimitado". "Todos tratamos de ayudar para que les saquen cuanto antes. No pedimos más que lo que es nuestro, los cuerpos y que se aclare lo ocurrido", han añadido.