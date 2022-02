Los familiares de los tripulantes desaparecidos del Villa de Pitanxo exigen respuestas sobre la reanudación de la búsqueda

Como portavoz de las familias, Pazos ha reclamado la "implicación" de todo el gabinete, especialmente del presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apelando a que son "12 personas abandonadas que han dado la vida por su trabajo".



A Díaz como "ministra gallega" las familias le reclaman que "dé la cara" y que "se moleste" en ponerse en contacto con ellas, intercediendo con los departamentos de Defensa y Exteriores para mandar "aviones o fragatas" a Terranova para que busquen a los desaparecidos.



Así, ha apuntado que "igual que se manda una fragata a Ucrania en cinco minutos no sé a qué están esperando", porque el barco "era español" y todos sus tripulantes tenían "arraigo" aquí.



Además, ha sugerido la posibilidad de que contraten medios en Canadá, entre ellos a los barcos españoles que faenan allí, "que nos están llamando para que contemos con ellos, pero debe ser el Gobierno quien se lo mande", ha subrayado María José de Pazo.



La portavoz ha vuelto a censurar la escasa información que reciben los afectados, algo que considera "inaudito", lo que les ha llevado a que "nos enteramos de las cosas por Canadá y no por España", ya que en nuestro país "solo nos dicen vaguedades".



"Pedimos cosas de sentido común, que no se abandone a esa gente", ha añadido De Pazo, que insiste en que "esta no es forma de tratar a la gente" y que este comportamiento "inhumano" lo único que provoca es un "dolor mayor" para las familias. Tras apuntar que "estamos cansados" ante lo que consideran una "falta de respeto continua", las familias han advertido que "no vamos a dejar que den carpetazo a esto", por lo que instan al Gobierno a que "reaccionen" y no tengan que "suplicar por ayuda o información".