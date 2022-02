Los familiares de las víctimas del naufragio del Villa de Pitanxo no entienden por qué salieron a faenar con temporal: "Que se investigue a fondo"

Los familiares de las víctimas, fallecidos y desaparecido, del naufragio del Villa de Pitanxo piden una investigación "a fondo"

No entienden por qué los marineros salieron a faenar con un temporal tan peligroso

Reclaman que el patrón, superviviente, "asuma su responsabilidad" si tienen alguna

Los familiares de las víctimas del pesquero gallego naufragado en las aguas de Canadá no entienden por qué los marineros salieron a faenar con un temporal tan peligroso. Por eso, piden que se investigue "a fondo", las causas que llevaron al patrón a salir al mar esa noche.

Pablo More, hermano del peruano Daniel More y tío de Diego Andrés More y Edwin Andrés Salinas -todos ellos marineros del 'Villa de Pitanxo'-, ha reivindicado la necesidad de que se investiguen las causas de lo sucedido: "La pregunta que me hago yo es cómo es posible que ese patrón haya estado trabajando con ese temporal, cuando hay barcos que están esperando a que amaine el tiempo para poder trabajar. Siempre, siempre con esto. Y ha tenido que pasar", ha lamentado, tras apuntar hacia el patrón del barco que, según él, no era la primera vez que decidía seguir operando pese a las condiciones meteorológicas.

Reclaman que el patrón, superviviente, "asuma" su responsabilidad

Que "se investigue a fondo", insisten, es lo único que quieren las familias. "Si hay alguna responsabilidad, que lo asuma él personalmente", ha añadido More. Además, ha explicado que horas antes de lo sucedido su hermano le comentó que hacía "muy mal tiempo" pero que tenían que trabajar. "Ya sabes cómo es este patrón. Ya te comenté cómo es', me dijo mi hermano", ha subrayado.

"¿Por qué han tenido que trabajar con semejante temporal?. No es justo. Siempre lo hace así. No es la primera vez. Tantas familias de luto y él sabemos cómo está. Por eso quiero que se aclaren bien las cosas. Si hay responsabilidad, que la asuma", ha sentenciado More, en relación al patrón, uno de los supervivientes. La armadora ya les ha confirmado que han aparecido los cuerpos sin vida de sus familiares Daniel More y Diego Andrés More, mientras que, por el momento, no se sabe nada de Edwin Andrés Salinas.

"Estamos destrozados. Aun no asimilamos lo que estamos viviendo"

Por su parte, la mujer de Daniel More ha mostrado su dolor. "Estamos destrozados. Aun no asimilamos lo que estamos viviendo. No hay palabras. Tenemos dos hijos de 18 y de 9 años. Ellos también están destrozados. Están muy mal", ha lamentado. Su marido llevaba 15 años dedicándose a la pesca, desde que emigró de Perú a España y en varias ocasiones había estado en Canadá trabajando para varias empresas. "Esta vez se fue y ya no volvió", indicó visiblemente emocionada.

En la misma línea ha hablado Marluz Esquivel, mujer de Edwin Andrés Salinas, quien explicó que era "un trabajo muy duro" el de su marido. Ambos tenían cuatro hijos en común, la última de solo seis meses. "No se sabe cómo ha pasado el accidente. De momento no sabemos nada", ha lamentado la mujer, a quien solo han informado de que su marido está en la lista de desaparecidos. Edwin llevaba desde finales de 2020 trabajando en el mar.

Por otra parte, se ha confirmado que representantes del Consulado de Perú en España viajarán a Galicia para estar con la familia. Además, informaron a las familias de que "harían todo lo posible" para traer a España a familiares que están en Perú.

"Que se investigue, no por venganza, si no para que no vuelva a pasar"

También Kevin González, hijo de Fernández González, marinero desaparecido en la tragedia, ha pedido que se investigue lo ocurrido, "no por venganza" sino para que "no vuelva a pasar". Su padre les trasladó el duro temporal al que se enfrentaban: "Creemos que estaba de guardia, estaba trabajando en ese momento, en la máquina", ha manifestado su hijo, quien explicó que la última noticia que tuvieron de él son los mensajes enviados a su pareja (del padre), en los que trasladaba "que estaban trabajando" y que hacía "muy, muy mal tiempo" y que el "barco se movía mucho".