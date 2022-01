Ana Obregón dio positivo en coronavirus poco antes de la Nochevieja , una fecha especialmente importante por ser una de las encargadas de dar las campanadas en televisión. Como no podía ser de otra forma, comenzó el año aislada y pensando en los que ya no están, como su madre o su hijo.

Esta ha sido la segunda vez que se contagiaba de la enfermedad. La primera fue en marzo de este año. "No sé como lo he pillado ni dónde, solo he tenido dolor de cabeza y congestión nasal. Es más suave", explicó Padilla en un directo de Instagram junto a Anne Igartiburu y María del Monte. Este contagio ha sido más leve que el primero, en el que todavía no estaba vacunada y por el que tuvo que pasar tres días ingresada en el hospital con dificultades respiratorias.