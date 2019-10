Adiós al 'fast fashion': crece la vergüenza de comprar

El köpskam dice basta a los dictámenes de la moda rápida

Crece la presión medioambiental y social

No solo crece el köpskam. En varios países se ha instaurado el movimiento no buy year, que anima a la gente a no comprar ropa durante un año, con el fin de ser conscientes de la falsa necesidad de comprar con tanta frecuencia. «Las marcas y los influencers deberán adaptarse a la tendencia de no consumir por consumir y la industria deberá producirse a partir de fibras y materiales ecológicos si no quiere verse afectada», puntualiza Soler.