Simón asegura que "no estamos muy lejos" de doblar la curva de incidencia del coronavirus

En esta, ha asegurado a día de hoy que "no estamos muy lejos" de doblar la curva de incidencia del coronavirus. En este sentido, ha destacado la importancia de mantener las medias de confinamiento de la población para no tener que volver a empezar. "Tenemos que ser muy conscientes de la importancia de mantener esas medidas. Estamos acercándonos al periodo en que quizás, si hay suerte, se estabilice y comience a ir hacia abajo. No estamos muy lejos, pero relajar las medias antes de tiempo, implicaría volver a empezar".