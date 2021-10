Así, ha admitido que "puede haber más olas" , pero cualquiera de éstas "sería más pequeña y más lenta" debido al bajo número de susceptibles que hay en España. "No sabemos lo que va a pasar, pero las previsiones serían que, en caso que hubiera alguna ola, se restringiría a los grupos de no vacunados, con algún caso entre vacunados", ha declarado.

De esta forma, ha subrayado que "si no pasa en las próximas pocas semanas, podemos pensar que lo que vaya a pasar será ya muy pequeño y apenas ya perceptible".

Respecto a la flexibilización de las medidas frente a la COVID-19 , ha destacado que la situación es "muy favorable y tenemos que ir poco a poco normalizando la situación". "Sigue habiendo gente susceptible", ha advertido, recordando que los menores de 12 años aún no se pueden vacunar.

Con todo, a pesar de que "tenemos que ir normalizando las cosas", ha considerado que "no podemos pasar de cero a 100 en dos segundos" .

En cuanto a las lecciones aprendidas, ha pedido no "volver a ciertos vicios de simplificar las cosas más de la cuenta" al comparar la gripe con la COVID-19. "No es una gripe, es un coronavirus", ha reiterado, añadiendo que "está bien buscar las semejanzas", pero "no podemos pensar que una enfermedad es como la otra".