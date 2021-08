Multitudinaria fiesta en el barrio de Sants, sin mascarillas ni distancia social, pese a la pandemia

Otra vez, fiesta sin mascarillas ni distancia social y, otra vez, en Barcelona . Esta noche han arrancado las fiestas del barrio de Sants y lo han hecho sin toque de queda por decisión de la Justicia. Han sido unas 1.000 personas aglomeradas en las estrechas calles barcelonesas gritando, bailando y divirtiéndose en medio de una pandemia que es tan real como sus deseos de no pensar en ella .

Los vecinos entienden que los jóvenes tienen que divertirse, pero sin olvidar que seguimos en pandemia, algo que no parece estar en la mente de los participantes del jolgorio. La guardia urbana desalojó la zona, pasadas las dos de la mañana los parques y calles, donde quedaban los que querían alargar la diversión. La mayoría no opuso resistencia. Sin embargo, no todos aceptaron de buen grado este despliegue policial y lanzaron botellas a los agentes.