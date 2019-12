Las fiestas de Navidad disparan el precio del marisco y de otros productos

Es el rey de la Navidad. No hay cena de Nochebuena que se precie sin uno de los platos fuertes de la gastronomía; el marisco. Son los más buscados cada Navidad. Su precio sube siempre en estas fechas. Y este año se nota todavía más tras las consecutivas alertas por mal tiempo de las últimas semanas. Para evitar esto, los más previsores lo compraron hace días. Aunque son muchos los que no miran el precio. Pero no solo de marisco se compone un menú navideño. Y carnes tan preciadas como el cordero, el cabrito o el pavo. Una gran elección si queremos controlar el presupuesto. Sea como sea, lo importante es celebrarlo. Y disfrutar de una buena comida.