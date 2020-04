Es tiempo para pensar: Los filósofos de este siglo a los que no debes perder la pista

Su 'Doctrina del Shock' es una de las teorías en sociología más extendidas de nuestro tiempo. Esta periodista, escritora y activista canadiense, conocida por su crítica a la globalización y el capitalismo, es autora de las obras 'No Logo' (2001), 'Vallas y ventanas' (2003), 'La doctrina del shock' (2007), 'Esto lo cambia todo' (2015) y 'Decir no no basta' (2017), además de un gran número de artículos periodísticos y políticos. Klein cuenta con reconocimientos tanto por sus obras como por su activismo en el ámbito medioambiental. Entre ellos, el 'Hilary Weston Writers' Trust Prize for Nonfiction, y el 'Sydney Peace Prize'.