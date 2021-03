El desamparo de las víctimas de tráfico: Gema, atropellada en un paso de cebra, sufre secuelas

El objetivo: que las víctimas sean oídas

Según ha explicado Vargas en su intervención, las policías de tráfico "levantan muy pocos atestados" de siniestros de circulación, por lo que no se da un procedimiento penal, no hay tutela penal del tráfico viario y "no hay respeto a los derechos morales, asistenciales y económicos de las víctimas".