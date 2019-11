Un fiscal usa a su hija como cebo para cazar e incriminar al hombre que la acosaba

Todo empezó cuando su hija, de 13 años , contó que un hombre estaba acosándola sexualmente . Tras denunciarlo, se inició una investigación policial , pero él, como fiscal , –además de como padre–, decidió involucrarse y meterse de lleno en el caso para lograr incriminar al acosador . Para ello, buscando obtener rápidamente pruebas inequívocas para culparle, no dudó en usar a su propia hija como cebo , a la que mandó al mismo lugar en el que el hombre la había acosado por última vez: un sendero ubicado en Los Alamitos , San José, California, EEUU.

“Ordenó a la víctima (su hija) que dejase que el sospechoso la tocara si se encontraban, pero que si era en los pechos o entre las piernas se alejase. La indicó que dejase que el sospechosos la reconociese, y que si no podía controlar la situación se marchase”, ha explicado la policía, que arrestó a un hombre identificado como Ali Mohammad Lajmiri, de 76 años y oriundo de San José, después de que, efectivamente, el fiscal facilitase imágenes que evidenciaban que acosó sexualmente a su hija. En ellas, se apreciaba cómo Mohammad caminaba junto a la niña agarrándola de la cintura. En un momento dado, se sentaron en un banco e intentó que no se levantase una vez ella hizo afán de marcharse. De hecho, en el interrogatorio la niña ha asegurado que, además de sentir que no podía irse, él se inclinó para intentar darle “un beso en la boca”.