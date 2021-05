La Fiscalía mantiene la petición de un año de cárcel para los que desearon la muerte al 'niño torero', Adrián

"Adrián, te vas a morir"

La acusación particular , ejercida por el padre del niño , Eduardo Hinojosa , se ha adherido a esta petición de cárcel , mientras que la acusación popular , que representa a la Asociación Nacional de Afectados por Internet y Nuevas Tecnologías (Anfitec) , finalmente pide seis meses de prisión para la mujer que en su cuenta de Facebook publicó el mensaje: "Un niño enfermo que quiere curarse para matar a herbívoros inocentes y sanos que también quieren vivir. Anda ya. Adrián te vas a morir".

"No puedo estar aquí solo por 'un dolor en el alma'"

Uno de los acusados, también a través de las redes sociales, se quejó del gasto "innecesario" que conllevaba la recuperación del menor , cuya vida le importaba "dos cojones" porque probablemente ya estaba "siendo tratado en la sanidad pública". En esta repetición del juicio, él mismo ha vuelto a hacer uso de su turno de última palabra para confiar en ser otra vez absuelto porque "no puede estar aquí solo por 'un dolor en el alma'" , que es lo que integra el núcleo del delito contra la integridad moral.

En esta línea, se ha presentado como una víctima porque pese a tratar de "enmendar el error", Fiscalía y acusación particular mantienen que no trató de pedir perdón al padre y porque el padre insiste en que su hijo se enteró cuando "no se enteró de nada".