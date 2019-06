La Fiscalía de Pontevedra sanciona a dos panaderos que reducían las libranzas de sus empleados a dos días anuales

Ambos sujetos reconocieron los hechos

La confirmación de los hechos cometidos por la sociedad que constituyeron ambos panaderos en 2004 en la cual indicaban que los empleados "acudirían a su puesto de trabajo todos los días del año excepto dos, el día de Navidad y el día de Año Nuevo " así como no cotizar las horas extras trabajadas por los mismos en la Seguridad Social ha facilitado que los implicados no tengan que sentarse en el banquillo.

Por su parte, la Audiencia considera que los perjudicados no habían alertado de este hecho antes por miedo a " perder su empleo " de tal forma que abordaban sin queja alguna los mandatos de los propietarios del obrador de pan para el que trabajaban.

A pesar de las circunstancias complejas y el agotamiento patente, los trabajadores no dejaban de seguir realizando horas extraordinarias; periodo que tampoco se retribuía correctamente al no declararlas oficialmente en la Seguridad Social y, por tanto, no ser cotizadas. Por este hecho, se ha generado una deuda de 238.734 euros.