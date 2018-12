La Fiscalía se querella contra Shakira por seis delitos de fraude fiscal

Con el deseo de no tributar

Según el relato de la querella, la artista "con el deseo de no tributar, utilizó un entramado societario" para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la renta percibida y a la Agencia Tributaria de Catalunya el patrimonio que tenía en estos ejercicios. La fiscal argumenta que el plan de Shakira para conseguir no pagar impuestos "consistió básicamente en que fueran las sociedades quienes formalmente figurasen como titulares de las percepciones de las rentas y del patrimonio, en lugar de que figurase ella misma", quien aparecía en último lugar y en algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales, dice el escrito.

Shakira había asegurado "en multitud de ocasiones" que tenía residencia fiscal en Bahamas y presentó un documento de verificación de residencia expedido por el Department of Inland Revenue, con fecha 7 de septiembre de 2016, en que confirmaba que era y había sido residente de las Bahamas desde 2007 y se encontraba al corriente de sus obligaciones fiscales, recoge la Fiscalía. No obstante, la fiscal considera que la cantante no estuvo ningún día entre 2012 y 2014 en el país y no consta que presentara declaración de impuesto de renta y patrimonio, ni declaración de ningún otro tipo de impuesto, y constata que el único vínculo con él es la existencia de un inmueble propiedad del 50% de la sociedad CBPI de la que ella es socia.