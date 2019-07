La Fiscalía está a favor de la suspensión de la pena de dos años de prisión a Borja

La Fiscalía de Málaga está a favor de la suspensión de la pena de dos años de cárcel impuesta a Borja . El joven propinó un golpe a un ladrón, que atracaba a una mujer, propiciando una mala caída de este, la cual derivó en su muerte después de dos días en coma. Ahora el caso está en manos del juez, quien deberá dictaminar si suspende o no la condena.

La orden de ingreso en prisión que pesa sobre Borja, según su abogado, obedece al no pago de la multa de 180.000 que le impuso el magistrado por homicidio imprudente. Por el contrario, sí cumple con los otros dos requisitos indispensables para no entrar: Una pena no superior a dos años de cárcel y ausencia de antecedentes penales.