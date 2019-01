Flavio Briatore no quiere que su hijo vaya a la universidad porque le quiere formar él

Considera que no necesita ir a la facultad ya que en su casa puede encontrarlo todo y que le gustaría que su hijo continuara con e l emporio que el italiano ha construido: "Yo necesito a alguien saque adelante lo que he construido".

El controvertido empresario asegura que no es necesario tener una licenciatura para él sino más tener a alguien de su confianza que gestione o lidere sus empresas: "No veo la razón para que vaya a la universidad. Si uno tiene una vocación, debe ser libre para seguirla, pero a mí no me sirve un licenciado".