Formas de contener el berrinche de tu hijo

Los berrinches o rabietas descontroladas que los pequeños suelen tener cuando no consiguen lo que quieren son más comunes entre los niños de uno y tres años . El motivo es que a estas edades todavía no saben manejar ni sus emociones ni el sentimiento de frustración .

Estos desesperantes momentos pueden venir acompañados de golpes, gritos y fuertes llantos y los padres, en muchas de las ocasiones, no saben cómo reaccionar ni el modo de frenarlo. Por ello, el psicólogo Juan Pablo Martínez Herrera da algunos consejos para afrontar la situación.

En primer lugar, no ceder ante el berrinche. Aunque parezca que no hay otra salida, lo peor que se puede hacer es dar al niño lo que quiere puesto que así considerará que es el modo de conseguirlo todo. Hay que saber decir "no" porque si se consiente será peor a largo plazo.