Foro presenta una querella criminal contra Álvarez-Cascos por presuntos delitos de apropiación indebida

"Lo que resulta evidente , aunque respetemos profundamente la presunción de inocencia , es que desde el punto de vista moral, político, ético y estético los actos cometidos por Francisco Álvarez-Cascos no tienen justificación posible ", ha apuntado.

Por ello, explica Pumares, la Comisión Directiva de Foro ha acordado la expulsión del partido de Álvarez-Cascos, quien también fuera alto cargo del PP y ministro con el presidente José María Aznar. "Nuestro objetivo es ser ejemplares. La responsabilidad de cualquier partido político es ser ejemplar, y comportamientos como los de Francisco Álvarez-Cascos no tiene cabida no ya en Foro sino que no tiene cabida en ningún partido político democrático", ha remarcado.