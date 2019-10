La foto viral de un niño sin hogar cenando en el suelo de una calle en Dublín

Una foto de un. El pequeño, conocido como "Sam", fue visto por The Homeless Street Cafe, un grupo de voluntarios que proporcionan alimentos y artículos de higiene a las personas sin hogar en Grafton Street, Dublín.

Por desgracia, Sam no ha sido el único niño que se valió de estos servicios el pasado martes, según Denise Carroll, voluntaria del grupo, había al menos otros cuatro.

Carroll explicó a The Independent: “Cuando comenzamos hace tres años, rara vez teníamos niños, ahora la mayoría de las noches los vemos. Sus pobres padres no pueden cocinar en sus alojamientos y no pueden comer en restaurantes todas las noches, por lo que están haciendo todo lo posible para conseguir algo de comida casera para los niños". "Sam es solo un ejemplo de nuestra noche en la que 4.000 niños sin hogar luchan en estos momentos", añadió.