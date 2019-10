“Si hace unos años me hubieran dicho que sería capaz de publicar algo así, sinceramente, me hubiera reído”, confiesa Patricia Pascual, una ilicitana que desde que le detectaron cáncer hace tres años ha pasado seis veces por el quirófano. La última vez que lo ha hecho, segundos antes de entrar, decidió compartir en redes fotos suyas mastectomizada , con el único objetivo de dar apoyo a otras mujeres que, por culpa de la enfermedad, no están pasando por un buen momento.

“Me siento femenina pese a no tener ovarios, ni pecho. Me sigo sintiendo una mujer plena”, cuenta Patricia Pascual en su perfil de Facebook. Paradójicamente, a ella le detectaron el cáncer de pecho cuando fue al médico para aumentar el tamaño de sus senos. Dice que estaba acomplejada de sus pechos pequeños y caídos. Por eso, señala que “si hace unos años me hubieran dicho que sería capaz de publicar algo así, sinceramente, me hubiera reído”.