Fran Cuesta revoluciona las redes al alabar a Vox por defender la necesidad de la caza

La entrevista de Fran Cuesta en el suplemento de Papel en el diario El Mundo diríamos que ha hecho correr ríos (no de tinta=), sino de reacciones en las redes sociales. Ha sido, como es Fran Cuesta, directo. " Hasta Vox, ningún partido se ha atrevido a decir la verdad: la caza es necesaria"

Es uno de los extractos de la entrevista que ha levantado ampollas en las redes por su defensa de la postura de Vox. "Hasta Vox, no se han atrevido decir la verdad: que la caza es necesaria . Y son muchos votos, porque la caza no es matar animales: es una economía y un negocio muy grande".

En la entrevista Fran Cuesta no deja títere con cabeza . Considera que ningún partido se atrevería a acabar con la caza, que hay mucho animalista de teclado, y ha arremetido contra los vegatalibanes, que "insultan y crean odio" .

También ha sido claro a la hora de hablar de equiparar a animales y personas. Considera que esta es una posición ridícula, ¿alguien sensato equipara a su perro con su hijo? Por eso es, en su opinión, absurdo equiparar los derechos de los animales con los de los humanos. Y pone como prueba el hecho de que los animales no tienen responsabilidades, por lo tanto tampoco derechos. Eso no significa, y Fran Cuesta sabe de lo que habla en este caso, que no se les deba tratar bien.