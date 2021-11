El abogado de Francesco Arcuri llevará al Supremo que Juana Rivas recupere la patria potestad de sus hijos

Enrique Zambrano, abogado del Italiano Francesco Arcuri, ha calificado de inconcebible que el Gobierno haya incluido en el indulto parcial a Juana Rivas que esta vecina de Maracena (Granada) recupere la patria potestad de los dos hijos de la expareja, una medida que recurrirá ante el Supremo. En declaraciones a Efe, el letrado de Arcuri ha mostrado su sorpresa ante el indulto parcial aprobado por el Consejo de Ministros, no tanto por la reducción de la pena de prisión impuesta a Rivas sino por conmutarle la privación de la patria potestad por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

Zambrano ha calificado de inconcebible que el Gobierno se haya posicionado sobre la patria potestad de los dos hijos de la expareja, una decisión que afecta a terceros y que, por tanto, no tiene cabida en la ley que regula el indulto. "Que recupere la patria potestad es como decirnos vete al Supremo, que te darán la razón", ha resumido Zambrano, que ha incidido en que al ser una medida civil que no afecta solo a la condenada, no puede modificarse en un indulto.