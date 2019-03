Funcionarios de la cárcel de Valdemoro requisan un móvil a Francisco Correa

Niega los negocios de la Gürtel en Valencia

La última vez que el líder de la Gürtel, Francisco Correa, declaraba ante el juez fue el pasado martes 29 de enero cuando insistió ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata en que él no era el que hacía los negocios de sus empresas en la Comunidad Valenciana, por lo que no conocía los detalles de los mismos, de modo que no ha señalado al expresidente Francisco Camps como la persona que habría ordenado contratar con la trama.