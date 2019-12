Frank Cuesta insinúa que vuelve a padecer cáncer

Tras varias publicaciones en las que el amante de los animales aparecía sin pelo, su legión de seguidores -solo en Instagram tiene casi 400.000- empezó a preguntarle si podría volver a sufrir la enfermedad. Natural y directo, como siempre, Cuesta decidió responder a través de Instagram: "Muchos me estáis preguntando por qué no tengo pelo. He estado malo durante un tiempo, y por la medicina que me han dado, pues se te cae el pelo de todo el cuerpo".