Las frases más desgarradoras del padre de Julen que sigue viviendo un calvario

El padre de Julen no olvida su calvario , acrecentado ahora por un juicio en el que la realidad de su tragedia ha vuelto a salir a la luz, y lo ha hecho con toda su crudeza. Tanto él como su mujer han vuelto a tener que recordar los primeros instantes de la tragedia, esos gritos, esa sensación de culpa porque un pequeño pueda caer sobre un pozo del que todos desconocían su riesgo real. Ahora, mientras se dirimen las responsabilidades el padre habla y recuerda.

Lo hace reconociendo la labor de los equipos de rescate, criticando algunos apoyos solo para la foto, y deseando que todo acabe para poder descansar. No lo hace la madre de Julen, a la que su marido no deja sola desde la muerte de su segundo pequeño. Todo un golpe queEstas son las frases más destacadas deen las últimas fechas y de la entrevista con

"No descansamos. A nadie, ni a mi peor enemigo le deseo lo que nos ha pasado".

"Victoria está fatal. En ningún momento está sola, no quiere tomar las pastillas que le ha mandado el médico".

"No saben el daño que nos pueden hacer".

"No creo que la piqueta matase a mi hijo… Si eso fuera así, apaga y vámonos".

"Pertenecemos a la acusación particular para estar informados. Quiero que se investigue absolutamente todo".

"No estoy a favor ni en contra de David ni del pocero. Mi prima es como si fuese mi hermana".

"Nosotros en ningún momento apoyamos ningún informe y mucho menos acusamos a ningún miembro del cuerpo de rescate. Me fastidia que se diga que nosotros apoyamos eso y no es así".

"Este informe yo no me lo creo. La piqueta yo no sabía ni que se había utilizado".