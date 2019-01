Bea, la profesora de los 'friki exámenes' que acaba de triunfar con uno de Star Wars

#frikiexamen de 2° de la ESO. No hay nada como recitar la inscripción del Anillo Único (cual Gandalf) a mis pequeños hobbits. Pero creo que mucha gracia no les ha hecho. 🤔🤔 Y Shuri es top. He dicho. pic.twitter.com/ZrgPiKqPaX

Hoy, una avezada alumna me llama a su pupitre y me comienza a hacer peticiones para el próximo #frikiexamen -" Pon sinsajo, Harry Potter y Stranger Things, profe. - Pero... - Ni peros ni nada, profe. Que a bachiller le pusiste a 11 (eleven) y te lo pedí yo. - Quizá ellos también

Hoy, una avezada alumna me llama a su pupitre y me comienza a hacer peticiones para el próximo #frikiexamen -" Pon sinsajo, Harry Potter y Stranger Things, profe. - Pero... - Ni peros ni nada, profe. Que a bachiller le pusiste a 11 (eleven) y te lo pedí yo. - Quizá ellos también

Y, finalmente, el #frikiexamen de 1° de Bachillerato. Me he venido tan arriba que,al inventarme los datos, sale un compuesto con más del 100% de composición elemental. Con un par de Madmardigans. pic.twitter.com/EnkmINkMfp

Friki-examen para segundo de la ESO. Lo pongo por aquí también,por si a alguien le viene bien/le inspira. No es gran cosa, pero no doy pa más. #frikiexamen pic.twitter.com/VcgPmu1ERc

La Universidad de Glasgow ha creado un curso en la facultad de Filosofía para estudiar a los Simpson, a los que consideran uno de los referentes de nuestra cultura. También han usado Star Wars con su curso 'Star Wars and Philosophy: Destiny, Justice and the Metaphysics of the Force'.