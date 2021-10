Y es que todos tenemos un umbral de tolerancia al frío, y lo mismo ocurre con los animales de compañía que conviven con nosotros. Por eso no está de más preguntarse cuánto frío pueden soportar nuestras mascotas y qué debemos hacer para protegerlas y garantizar su salud y bienestar.

El frío del invierno puede llegar a traspasar la frontera de lo soportable y convertirse en fuente de peligro para nuestra salud, sobre todo si no tomamos las precauciones adecuadas. La vestimenta, cubrir determinadas áreas de nuestro cuerpo, no pasar demasiado tiempo en la calle, acondicionar nuestro hogar y nuestro espacio de trabajo... son consejos clave que debemos seguir para cuidarnos. Algo parecido se aplica a las mascotas, si bien, claro está, su umbral de tolerancia al frío variará en función del animal y de la especie de que se trate .

Lógicamente, si en casa la temperatura es agradable y normal, nuestras mascotas no estarán en peligro, pero la cosa puede complicarse cuando llega la hora del paseo. Por eso preocupa especialmente cuánto frío pueden tolerar los perros, ya que estos animales, en general, necesitan hacer ejercicio y salir a la calle, no solo para hacer sus necesidades, sino para cuidar su salud. Eso sí, cuando las temperaturas caigan más de lo normal, es probable que sea mejor quedarse en casa. Otro factor clave es el tiempo de exposición al frío: no es lo mismo un paseo rápido y enérgico que otro largo y de poca actividad.