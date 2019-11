Una mujer se niega a vender en su frutería valenciana naranjas extranjeras

María Dolores Montagud, propietaria de 'Fruterías Lola', en Picassent, lo tiene claro: no venderá naranjas que no sean valencianas en su establecimiento, según publica 20 minutos.

El motivo no es otro que reivindicar la necesidad de comercializar los productos de la agricultura valenciana, incluido su producto estrella: las naranjas. Por eso ha colgado un cartel en su frutería, escrito a mano, en el que los deja muy claro a sus clientes. "En esta frutería hasta que no haya naranjas en Picassent, yo no voy a traer. Me niego a comprar del extranjero. Toda la que hay ahora no es nacional", expone Lola en su frutería.