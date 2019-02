Los causantes del fuego: del pirómano al incendiario

Se les confunde habitualmente pero no son lo mismo. Pirómanos e incendiarios son causantes de fuegos e incendios como los que asolan a Cantabria , donde centenares de efectivos luchan sin descanso por controlarlos y extinguirlos, pero, sus perfiles, en cambio son muy diferentes.

No obstante, la realidad es que detrás de la mayoría de los incendios que se producen en España no están los pirómanos , sino los incendiarios . Es importante matizar la diferencia porque es muy notable y, además, se tiende a confundir con mucha frecuencia el término, equiparándolos.

Estamos, por tanto, ante términos muy diferentes. El pirómano sufre una enfermedad y está obsesionado con el fuego y lo que tiene que ver con él; el incendiari o, en cambio, no padece una enfermedad asociada específicamente a ello, sino que actúa con distintos motivos premeditados.

¿Cuál es el perfil del pirómano?

Más allá, refiere el informe, normalmente viven en el medio rural , aunque en diferentes ciudades a aquellas en las que producen el incendio. Además, no conocen al propietario del terreno incendiado y cuando son detenidos su reacción suele reflejar miedo. Se manifiestan asustados, nerviosos, y admiten ser responsables del incendio.

El perfil de los incendiarios

Más allá, no es raro que ellos mismos participen en la extinción del fuego que han provocado especialmente en los que realizan al anochecer, y además, en términos generales, dentro de este perfil los incendiarios suelen presentar problemas de salud o haber estado en tratamiento psicológico , al igual que antecedentes penales .

Finalmente, el estudio, –que no obstante precisa que no ha de utilizarse “para identificar a nadie” dado que contempla características variables y generales que marcan “tendencias no exclusivas”, por lo que “no facilitan la individualización”–, distingue también al incendiario por lo que denominan como ‘fuego instrumental’, esto es, el que se produce preferentemente durante el día, sea mañana o tarde, y cuenta con un solo foco.