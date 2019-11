Los padres de Gabriel Cruz ven "razones" para repetir el juicio a Ana Julia Quezada porque la magistrada "dio opinión" al jurado

La magistrada y presidenta del Tribunal que juzgó a Ana Julia Quezada por el asesinato del niño Gabriel Cruz , "entró a dar opinión" cuando instruyó al jurado popular sobre la agravante de ensañamiento, y la prueba pericial que avalaba su existencia . Así lo cree la acusación particular ejercida por Patricia Ramírez y Ángel Cruz, que considera que "sobran razones" para repetir el juicio por el asesinato de su hijo de ocho años.

Francisco Torres, abogado de los padres del niño asesinado en una finca de Níjar, en Almería, cree que como consecuencia de esto, los nueve integrantes del jurado popular "no motivaron suficientemente su veredicto" para descartar que Ana Julia Quezada se ensañase cuando mató al niño.

La acusación particular, sobre la actuación de la Presidencia del tribunal, Alejandra Dodero, coincide con los argumentos de la defensa de Ana Julia Quezada, al creer que las instrucciones dadas a los miembros del jurado fueron "parciales" y que "consecuentemente se les sugirió que era lo más adecuado". "Entendemos que se sugirió o se indujo el veredicto" .

Indica que por esta razón han decidido recurrir la sentencia si bien optaron "en un primer momento y muy a nuestro pesar" por no hacerlo aunque "estábamos convencidos de que contiene un clamoroso error al negar los informes médicos " que ellos aportaron para acreditar un supuesto ensañamiento.

"Esto ha hecho que estemos en esta tesitura de recurrir supeditadamente la sentencia", afirma Torres, quien añade que lo habían descartado inicialmente en una decisión "comprensible" ya que "todos los pedimentos de esta acusación, incluyendo los dos delitos contra la integridad moral, habían sido confirmados por unanimidad por el jurado, salvo el ensañamiento " y no se quería dar "posibilidad alguna a aumentar el dolor de los padres".

Impugna el recurso de la defensa de la condenada

Pese a la apelación, la acusación particular impugna el recurso de la defensa de Ana Julia Quezada y pide a la sala que no atienda el pedimiento de repetir el juicio "no solo por razón de imagen de la justicia sino también por el respeto debido a la institución del jurado".