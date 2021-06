Gemelas separadas al nacer se reencuentran 36 años después: "es como verme a mí misma"

Nacidas en Corea del Sur en 1985 , las hermanas fueron enviadas a hogares de acogida separados cuando eran bebés, antes de ser adoptadas por dos familias estadounidenses que no sabían que eran hermanas. Bushnell fue adoptada por Sandy Schwartz Klein y Christopher Bushnell, ambos de 66 años, y creció con tres hermanos mayores en Yardley, Pensilvania, un agradable suburbio en las afueras de Filadelfia.

Mientras tanto, Sinert creció como hija única de Merill, de 67 años, y de Marla Sinert, de 65, en Winter Park, Florida. Aunque les separaban cientos de kilómetros, las gemelas tuvieron una infancia idílica similar: fueron criadas como judías , trabajaron como camareras en la escuela secundaria y tomaron lecciones de baile cuando eran niñas. Ninguna pensó mucho en su familia biológica hasta los 30 años. "Sabía que era adoptada, pero no tenía ningún interés real en encontrar a mi familia coreana", dice Sinert. "Crecí yendo a la sinagoga, una niña judía coreana, y yo era una niña feliz".

En marzo, Sinert se sorprendió al recibir un correo electrónico de 23andMe prediciendo que tenía una hija . Ella y su esposo, Stephen Ellis, de 39 años, gerente farmacéutico, no tienen hijos. "Al principio pensé que la prueba era una estafa", recuerda Sinert. Aún así, decidió enviar un mensaje a Izzy, cuyo perfil estaba vinculado a los resultados. Entonces Bushnell, que administra la cuenta de Izzy, buscó online a Sinert y encontró un video reciente de ella en un evento laboral. " Era como verme a mí misma ", recuerda Bushnell. "Quedé en completo shock."

Reencuentro en su 36 cumpleaños

La pareja pronto se dio cuenta de que eran gemelas idénticas después de comparar fotos y cumpleaños . Pero no querían que su primera reunión fuera por vídeo, por lo que decidieron reunirse en el hotel Hyatt Centric en Fort Lauderdale, Florida, el 29 de marzo, su 36 cumpleaños. "Sentí todas las emociones bajo el sol", dice Bushnell sobre el reencuentro con su hermana. " Todo lo que quería hacer era abrazarla ".

Para Sinert, ese primer abrazo fue de alivio: "saber que teníamos el resto de nuestras vidas juntos". "Tenemos mucho que aprender sobre las vidas que hemos vivido", agrega Sinert, volviéndose hacia su hermana y luchando por contener las lágrimas. "Pero siento que me conoces mejor que nadie".

Desde su reunión inicial, Bushnell y Sinert se han entregado a una rutina fraternal, enviándose mensajes de texto todos los días, intercambiando ropa y planificando viajes juntas. Sus familias se conocieron por primera vez en Pensilvania el mes pasado. Aunque los amigos y la familia a veces confundían a las hermanos, Sinert dice que "el tiempo voló" en el viaje. "Me he reído más en los últimos días que en mucho tiempo", agrega Bushnell después de estar con su hermana. "Ella me entiende, y por primera vez siento que puedo ser yo".