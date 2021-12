El generoso aguinaldo de un empresario de Mallorca: reparte un millón de euros entre sus empleados en la comida de Navidad

"Me quedé en shock". Las caras de incredulidad dieron paso a los abrazos y a la emoción. Todos disfrutarán con más alegría de estas fiestas, sobre todo Ktiri: "Al ser testigo de tanta felicidad, el más feliz de todos soy yo". Y es que tras lograr unos beneficios históricos, no ha encontrado mejor forma de compensar el esfuerzo que sus empleados han hecho durante todo el año. Seguro que a ellos no les ha importado que El Gordo de la Navidad no haya caído allí.