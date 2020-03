DiR, la cadena de gimnasios catalana, ya toma la temperatura a sus cientes por el coronavirus

El gimnasio no valora si las medidas de Sanidad son suficientes o no

Decide tomar sus propias medidas preventivas

Gimnasios, un espacio donde Italia prohíbe la actividad hasta abril

La cadena de gimnasios DiR, de Cataluña, ha querido tomar manos en el asunto ante la expansión del coronavirus. Esta compañía, que cuenta con 24 centros en la comunidad autónoma, toma la temperatura a los clientes cuando acceden a las instalaciones. Una medida que se pudo ver a la entrada de los restaurantes en China, o en varios aeropuertos, hace ya unas semanas. Pero sus medidas no vienen de Sanidad, sino por voluntad propia.

“Ha sido decisión de DiR, no es un protocolo que haya marcado ninguna autoridad. La toma de temperatura no impide el acceso a alguien contagiado, puede estar asintomático. Es lo mínimo que está a nuestro alcance. Si llega alguna persona y tiene fiebre, se actúa conforme al protocolo. Se recomienda a la persona que regrese al domicilio, que se tome la temperatura con mayor precisión y que llame por teléfono a las autoridades sanitarias para realizar el protocolo por coronavirus”, señala a Informativos Telecinco Victoria Herrera, jefe de comunicaciones y redes sociales en Clubs DiR.

Los gimnasios son uno de los espacios en los que Italia ha prohibido la actividad hasta el 3 de abril para afrontar la epidemia. España no se encuentra en la misma situación, pero esta empresa ya comenzó hace semanas a aumentar la precaución. Primero la de sus trabajadores. “Primero comenzamos a tomar la temperatura en nuestras oficinas porque hemos sido prudentes desde el inicio de la epidemia. Se ha ido ajustando el nivel de implicación y prevención de forma simultánea a la evolución del virus. Cuando no había apenas casos, quisimos ser previsores. Cuando vimos que esto podía afectar a los clientes, también se implementó para ellos”, explica Herrera.

Resum de la postura i opinió de DiR sobre la nova Llei de l’Activitat Física i l’Esport que la UFEC defensa i que es troba actualment en tràmit al Parlament de Catalunya.



👉https://t.co/s9GfjCwRUd pic.twitter.com/OvXwXXGctg — Clubs DiR (@ClubsDiR) 27 de febrero de 2020

Las medidas que ha tomado DiR no ponen en contradicción lo dicho por Sanidad, sino que prefieren evaluar la situación de forma interna. Ellos creen que la medida de tomar la temperatura debería implementarse en el resto de los gimnasios o instalaciones expuestas al coronavirus. “Sí, aunque no son medidas que vengan de Sanidad. Cualquier iniciativa viene bien, siempre y cuando esto no sirva como excusa para incrementar la histeria colectiva. Hemos puesto líquido desinfectante a la entrada. Hemos colocado cartelería para recordar la importancia de la higiene. También el uso de toalla, para apoyarte y hacer ejercicio. Hay que evitar el contacto directo con las máquinas”, añade.

Los clientes de DiR no han mostrado quejas. “La verdad que se lo han tomado bien. Lo hemos incrementado desde este fin de semana. No me ha llegado ninguna notificación de ningún cliente que no haya querido tomarse la temperatura. Lo agradecen. Es lógico, invertimos en su seguridad. No se puede tomar a mal cuando solo queremos aumentar la protección”, asegura.

Los hábitos saludables, imprescindibles ante el coronavirus

“Es algo que está muy claro en el Código de Consumo de Cataluña. Como empresa, tenemos que garantizar el bienestar de nuestros clientes. Tenemos que hacer todo lo que está en nuestra mano. No entramos a valorar si las medidas de Sanidad son suficientes o no. Nosotros somos responsables de lo que sucede en nuestra empresa y nuestras instalaciones. Hacemos las medidas que creemos oportunas”, señala Herrera.

La expansión del coronavirus no ha afectado, al menos en el caso de los gimnasios DiR a la afluencia de gente a los mismos. “No, no hemos notado ninguna caída de afluencia. Esto, como cualquier enfermedad, cuanto más sanos estemos mayor garantía tendremos de que no nos afecte. Se tiene salud con una alimentación adecuada, durmiendo bien y haciendo ejercicio. Me parecería mal apartar hábitos saludables por esta epidemia. Me alegra que no sea así”, dice.