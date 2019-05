Los 'riders' protestan y queman mochilas por su compañero muerto en Barcelona: "Glovo es una mafia"

De este modo, Iglesias ha denunciado que "lo de la prevención de riesgos laborales , ellos no entienden lo que es, no lo aplican en absoluto y encima descargan toda la responsabilidad en los propios riders". "Encima tenemos nosotros la culpa de nuestros accidentes", ha añadido.

"El problema ya traspasa la precariedad. No es que tengamos unas condiciones precarias, sino que también son inseguras. No hay nada de seguridad en estas empresas, por eso hay un tan alto índice de siniestralidad. Llevamos 14 muertes, y no son anónimas, no son números. Somos personas, es lo que estamos reivindicando. No nos pueden reducir a un simple dato en manos de una inteligencia artificial", ha afirmado.