El gobierno Vasco y los ayuntamientos están buscando soluciones urgentes porque los saltos en los muelles son peligrosos

Son zonas prohibidas de baños porque son múltiples los condicionantes que pueden provocar el riesgo. No ha habido ningún accidente grave durante este verano pero es necesario ser conscientes de las posibles consecuencias de un mal salto.

Aunque no haya accidentes graves si hay lesiones y la mayoría son a nivel cervical. Porque los peligros están en la vista pero en otras bajo el agua; tenemos que saber cuál es la profundidad del agua y así evitarnos sustos ‘’justo he rozado el suelo, cuando la marea todavía no ha terminado de subir’’.