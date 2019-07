El Gobierno advierte al Open Arms: sanciones de hasta 901.000 euros por efectuar rescates de migrantes sin autorización

Hasta 901.000 euros de multa si retoma los rescates de migrantes que se encuentran a la deriva en el mar: esa es la advertencia que el Gobierno de España ha lanzado al buque humanitario Open Arm. Y no solo eso, porque también se avisa que el Gobierno podrá ordenar su regreso a puerto español “para hacer efectiva” su paralización en el caso de que acometa operaciones de búsqueda y salvamento sin una autorización previa.

Remitida a Europa Press, en la misiva la Marina Mercante daba aviso al buque de las “infracciones” que implica “su pretensión de retomar rescates” después de que la ONG pusiera rumbo de nuevo al Mediterráneo central para salvar a personas a la deriva, a pesar de no contar con autorización expresa. El buque no tiene permitido navegar ni realizar búsquedas activas en la zona SAR de salvamento y rescate en esa zona, recuerda la carta dirigida al capitán, que, no obstante, añade y precisa: "Las operaciones de salvamento que sean de carácter espontáneo u ocasional con motivo de la navegación normal del buque" estarán sujetas al cumplimiento de la normativa sobre salvamento marítimo. Es decir, si el barco durante su trayecto encuentra a personas "en peligro" en el mar, deberá asistirlas.