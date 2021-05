El Gobierno quiere presentar el programa de 'Erasmus rural' "antes del verano"

La despoblación rural "nos ha pasado por delante sin haberla visto"

"Es increíblemente obvio que se trata de una de las mayores desigualdades e inequidades que nos ha pasado por delante sin haberla visto", ha admitido la ministra, reconociendo, por tanto, que se trata de un "gran desafío" no solo para con las personas sino para el propio sistema democrático español. "¿Qué es esto de que haya muchas zonas de España que se sientan como la España que no importa?", se ha preguntado Ribera, que asegura que esto "tiene que pasar a la historia" porque "no hay ninguna parte de España que no importe".