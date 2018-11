La reforma del Gobierno para evitar el fraude de las horas extras: quieren que fichar sea obligatorio

Los sindicatos y el Gobierno quieren que los trabajadores tengan que fichar su jornada laboral; que obligatoriamente se registre la entrada y la salida en todas las empresas. Defienden que así se pondría coto al trabajo extra que no se compensa.

Unos 400.000 trabajadores hacen horas extra cada semana y no las cobran. Las extras impagadas equivalen a 170.600 empleos que no se crean, según se desprende del informe 'Horas extra no pagadas y absentismo" elaborado por el Gabinete Económico confederal de CC.OO. a partir de datos de la Encuesta de Población Activa. Es la cifra más alta desde 2009.