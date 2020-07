Le hacen el test de coronavirus a un gorila tras resultar herido en una pelea con su hermano y da negativo

El ejemplar se recuperó bien de la anestesia y ha regresado al área de gorilas del zoológico, donde continuará siendo monitoreado, informaron medios locales. Los conflictos entre gorilas machos adultos en el grupo de solteros no son infrecuentes, pero generalmente no tienen contacto físico ni provocan lesiones graves . Sin embargo, la confrontación entre Shango y Barney fue lo suficientemente grave como para dejarle al mayor varias heridas por mordedura.

El personal médico del zoológico decidió inmovilizar a Shango para recibir tratamiento después de notarle especialmente dolido de un brazo. El equipo que trató las heridas no encontró ningún daño permanente. A Shango también se le tomaron radiografías y se sometió a una prueba de ultrasonido. No se encontraron roturas esqueléticas o anormalidades. El gorila ha regresado a su hábitat en el zoológico, que aún no ha determinado si reunirá a los hermanos. Eso dependerá de las pruebas de comportamiento, así como de la recuperación física de Shango.