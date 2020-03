La psicóloga Gretchen Schmelzer escribe la carta de un adolescente a sus padres: "No te rindas. Te necesito"

Trata de que se entienda a los jóvenes en una de sus etapas más difíciles

Gretchen Schmelzer, una psicóloga licenciada por la Universidad de Harvard, ha acercado a los padres los sentimientos que tienen sus hijos cuando están en la fase adolescente. Ese momento de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social que comienza inmediatamente después de la niñez, que va acompañado de un sinfín de dudas.

Lo ha hecho escribiendo una 'La carta que tu adolescente no puede escribirte' y que ha publicado a través de su página oficial de Facebook y que recoge 'Cadena Ser'. De esta manera, Schmelzer, cuya misión, como describe ella misma, "es brindar apoyo a aquellos que se están recuperando del trauma repetido", se pone en esta ocasión en la piel de los adolescentes para dirigirse a los padres. Para que estos, mediante la reflexión y la empatía, traten de entender los comportamientos de sus hijos en una etapa donde estos les necesitan más que nunca.

La carta que tu adolescente no puede escribirte

Querido padre / madre,

Esta es la carta que quisiera poderte escribir.

Hablo de la batalla que estamos combatiendo ahora, en este momento lo necesito. Tengo necesidad de esta batalla. No puedo decírtelo porque no tengo las palabras justas y si también te lo dijera no tendría ningún sentido. Pero tengo necesidad de esta lucha. Desesperadamente. Tengo necesidad de odiarte. Tengo necesidad que sobrevivas a mi odio por ti y a tu odio por mi. Tengo necesidad de esta lucha incluso si soy el primero en odiarla. No importa que cosa ha sido a desencadenar la batalla: el toque de queda, las tareas de casa, mi habitación desastrosa, el salir, el quedar en casa, el estar o no estar, la novia, el novio, el no tener amigos, el hecho de tenerme prisionero. Tengo necesidad de luchar contigo y que tu combatas conmigo.

Tengo una necesidad desesperada que tu tengas la otra extremidad de la cuerda. Que tu la tengas tirante cuando yo la tiro del otro lado - mientras encuentro nuevos apoyos para las manos y para los pies en este mundo nuevo. Un tiempo sabia quien era, quien eras tu, donde estaba. Pero ahora no lo se más. En este momento estoy buscando mis confines y a menudo logro encontrarlo solo cuando me desencuentro de ti. Entonces siento que existo y puedo respirar por un minuto. Lo se que te falta tanto aquel dulce niño que era. Lo se porque también a mi me falta, y esta ausencia es una cosa muy dolorosa para mi.

Tengo necesidad de esta batalla y tengo necesidad de ver que por cuanto malos y amplificados sean mis humores, ellos no nos destruirán ni a mi ni a ti. Tengo necesidad que tu ames incluso cuando me doy apoyo en mi, incluso cuando parece que no te quiero mucho. Se que da asco estar vestido de mala persona. Me siento del mismo modo, pero tengo necesidad que tu lo toleres incluso haciéndote ayudar de otros adultos. Porque yo no puedo hacer nada ahora. Habla a mis espaldas de los problemas con un adolescente, pero no cedas. No te rindas. Te necesito.

Esta es la batalla que me enseñara que mi sombra no es más grande de mi luz. Esta es la batalla que me enseñara que los malos humores no significan el final de la relación. Esta es la batalla que me enseñara a escucharme a mi mismo.

Esta batalla terminara. Como cada temporal, que ira más allá. Me olvidare y lo mismo harás tu. Quizás vuelva y entonces tendré necesidad que tu vuelvas a tomar la extremidad de la cuerda. Tendré necesidad todavía por años y años.

Se que no hay nada de gratificante para ti en esta tarea. Se que no te podre agradecer jamás lo suficiente y que ni siquiera reconoceré tu duro trabajo. Más bien, te criticare por todo aquello en lo que te has equivocado. Entonces, confiare de nuevo en tu habilidad de sostener la batalla. No importa cuanto yo discuta, cuanto yo me lamente. Ni siquiera por cuanto tiempo quede en silencio.

Por favor, quédate del otro lado de la cuerda. Y debes saber que tu estas haciendo el trabajo más importante que cualquiera pueda hacer por mi en este momento.