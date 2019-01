La Justicia se posiciona a favor de la guardería que vetó la entrada de un menor por no estar vacunado

La Justicia da la razón a una guardería de El Maresme (Barcelona) que decidió rechazar a un menor por no estar vacunado, debido al riesgo que supone para el resto del grupo. En ningún momento se obligó a los padres a que llevasen a cabo las vacunas pertinentes. Es más, la legislación española tampoco obliga la vacunación infantil , a diferencia de otros países vecinos como Francia e Italia.

Una guardería situada en la comarca barcelonesa El Maresme no permitió ingresar a un menor por no estar vacunado. Sus padres llevaron el caso a los tribunales e interpusieron una denuncia contra el ayuntamiento el pasado 3 de mayo, apelando al derecho de libertad ideológica .

La sentencia ha fallado en favor del ayuntamiento gracias al trabajo realizado por el bufete de abogados Coll & Silveira , quienes han asegurado que "en ningún momento ha existido dicha vulneración". Sin embargo, lo que sí se estaba poniendo en peligro ha sido el derecho a la salud , "ya no solo del niño, sino de toda la clase", aseguran los expertos a Informativos Telecinco.

La no vacunación de los hijos "puede afectar a la inmunidad del grupo", motivo por el que el ayuntamiento entendió que se debía denegar la entrada al centro del menor. En ningún momento se obligó a los padres a que llevasen a cabo las vacunas pertinentes. Es más, la legislación española tampoco obliga la vacunación infantil , a diferencia de otros países vecinos como Francia e Italia. Lo que se hace siempre es recomendarlo ya que, tal y como aseguran los abogados, "se han constatado sus beneficios".

El bufete cuenta con dos casos precedentes similares con la diferencia de que en aquellos el enfrentamiento legislativo era del derecho a la educación —que no el de la libertad ideológica — frente al derecho a la salud. En ambos juicios, llevados a cabo en mayo del 2000 y en abril de 2012, también dieron la razón al centro al no aceptar a un niño no vacunado por el bien del grupo.