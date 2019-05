Las guarderías se quedan vacías, ¿cuáles son los motivos de la huelga?

Muchos padres tendrán que buscar planes alternativos hoy para dejar a sus hijos , debido a la huelga de 80.000 trabajadores de guarderías que dejará muchas aulas vacías. La huelga está convocada para las 1.100 guarderías de titularidad privada y pública de gestión no directa , que son las que se rigen por el XII Convenio de Asistencia y de Educación Infantil .

Los problemas han surgido en varias comunidades autónomas que como Andalucía, no han decretado servicios mínimos por lo que los centros no abrirán sus puertas. Esto supone un gran problema para muchos padres que no tienen otro lugar para dejar a sus hijos y que consideran estos centros como un "servicio básico".