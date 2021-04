La Guardia Civil alerta sobre el bulo del 'niño que llora con una dirección en la mano'

En esta ocasión, la Benemérita alerta de nuevo de uno de los bulos más "históricos" entre los empleados por los delincuentes. Este es el mensaje que difunden en la red para engañar a posibles víctimas: "Para los que salen por la noche, a los que salen de la universidad, trabajo, y a la salida de los colegios: Si encuentran a un niño que llora en la calle , con una dirección en la mano , y les dice que lo acompañen a esa dirección (aunque sea cercana), llamen o llévenlo a la Policía en lugar de a esa dirección . Es el nuevo método que están usando para el secuestro, robo y violaciones. Atención. Seamos sabios. Comparta esta información. Nunca se sabe si nos toca. Compartir no cuesta nada, solo unos segundos. ¡Gracias!"

El mensaje además va acompañado de la frase 'Policía Nacional informa' destacada sobre el texto, junto a la que se añade un sello corporativo de un cuerpo policial que no es el español. La Guardia Civil recuerda a través de Twitter que esta no es una información verídica y pide a los usuarios de las redes sociales que no reenvíen el mensaje.