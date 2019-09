La Guardia Civil “cazó” a Ana Julia con un plan maquiavélico que la desquició.

Así supo Ana Julia que se centraban en el entorno familiar y cometió el primer error; poner la camiseta de Gabriel en el monte. La madre, Patricia, sospechó de ella. Llamó al sargento y le dijo que era imposible, Ana Julia no había vestido a Gabriel no podía saber que olía al niño. Su intuición de madre no le falló. Porque el propio sargento se dio cuanta al tomar declaración a Ana Julia de que ella misma era consciente del error que había cometido.