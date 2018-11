La Guardia Civil asalta por error una casa en Manises: “¿Quiénes sois y qué queréis, que os lo doy?”

, o pistolones o yo qué sé, que de eso no entiendo. Me asusté muchísimo. El primero me empujó contra un jarrón y me arrinconó, con el pistolón ese apuntándome. Grité, desesperada y muy asustada: '¿Quiénes sois y qué queréis, que os lo doy? ¿Quiénes sois?”, ha contado al diario Levante