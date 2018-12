Guía para elegir un juguete conectado

1.¿Se puede conectar a internet o a otro dispositivo? Si la respuesta es sí, podría estar enviando datos continuamente.

2. ¿Se pueden asegurar las conexiones? Si la respuesta es no, cualquiera podría conocer una contraseña genética y conectarse.

3. ¿Se pueden grabar audio o imágenes?

4. ¿Se puede apagar el juguete? Si la respuesta es no, podría estar escuchando continuamente.

5. ¿Tiene una app vinculada en el móvil, tableta o PC?

6. ¿La app es segura y fiable? Si se descarga desde mercados no oficiales, pide excesivos permisos o no tiene suficientes medidas de seguridad, es un riesgo.

7. ¿El fabricante está acogido a la legislación europea? Esta legislación de protección de datos establece unas mínimas garantías. Si no las cumple no es fiable.

8. ¿La política de privacidad es adecuada? Comprobar que es fácil de entender y que no se van a cambiar las condiciones sin avisar ni usar los datos con fines comerciales.

9. ¿Protegen los datos de forma segura? Pueden sufrir filtraciones de datos.

10. ¿Tiene funciones de control parental?