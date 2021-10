Gwyneth, quue también es madre de Moses, de 15 años, contó que el procedimiento la dejó con una "gran cicatriz en todo el cuerpo", lo que le sirvió para criticar a las redes sociales por crear expectativas poco realistas sobre cómo se 'supone que deben lucir las mujeres' después de dar a luz. "Gracias a Dios no había Instagram cuando tuve mis bebés porque ahora es como 'Oh, acabo de dar a luz hace dos semanas y tengo un estómago completamente liso', y yo pienso, wow, así no es como yo me veía."