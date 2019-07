"La Guardia Civil dijo que nos iba a poner protección pero no ha aparecido ni Dios", habla la madre del niño asesinado en Beniel

A lo largo de la entrevista, la mujer de 38 años repite en varias ocasiones que "esto se podría haber evitado" y es que asegura que: "cuando se celebró el juicio de mi orden de alejamiento, me dijeron que era una víctima que me encontraba en un nivel alto (de riesgo), que no me preocupara que me iban a poner protección y que nos iban a estar vigilando a los dos, pero eso ha sido mentira. La Guardia Civil dijo que me iban a poner protección y que nos iban a estar vigilando a mí y al crío pero por aquí no ha aparecido ni Dios".