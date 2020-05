Se hace un tatuaje por cada día que pasa encerrado en el confinamiento: "No sabía qué hacer"

La pandemia del coronavirus ha hecho que, en muchos países, se decreten estados de alarma, toques de queda y se establezcan medidas para poner en marcha el confinamiento entre sus habitantes. Dadas estas circunstancias, muchos ciudadanos han tenido que restructurar su estilo de vida y buscar nuevas formas de entretenimiento que antes no tenían.

Se han vuelto a sacar de los armarios los juegos de mesa , se ha puesto de moda la repostrería, realizar tutoriales que se pueden ver en la Red, hacer ejercicio y hasta cortarse el pelo uno mismo. Sin embargo, lo que hasta ahora no se había visto es tatuarse el cuerpo por cada día que se pasa encerrado en el confinamiento.

Él mismo ha confesado que los primeros días de confinamiento se le hicieron muy duros, comprobó que estaba descuidando su alimentación y decidió hacer un completo cambio. Para ello, Chris Woodhead se propuso tatuarse un dibujo por cada día que pasase encerrado: "Me di cuenta de que no sabía qué hacer durante. Estaba empezando a descuidar mi alimentación. Así que la idea de tatuarme cada día me dio algo de dirección. Sin una estructura, la gente está completamente perdida".